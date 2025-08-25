Uygun fiyatlı amiral gemisi: Samsung Galaxy S25 FE'nin çıkış tarihi belli oldu

Samsung'un 2025 yılı takviminde milyonlarca kullanıcının beklediği tek önemli model olan Galaxy S25 FE'nin çıkış tarihi sızdırıldı.

Bir sızıntı kaynağının iddiasına göre, telefon birkaç hafta içinde duyurulacak ve selefine göre daha erken bir tarihte piyasaya çıkacak.

5 EYLÜL 2025 TARİHİNE DİKKAT

TheGalox_ adlı kaynağın iddiasına göre Samsung, Galaxy S25 FE modelini 5 Eylül 2025 tarihinde tanıtacak.

Aynı etkinlikte Galaxy Buds3 FE ve Galaxy Tab S10 Lite gibi diğer yeni Samsung cihazlarının da yer alması bekleniyor.

LANSMAN TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLDİ

Önceki model Galaxy S24 FE, 26 Eylül'de duyurulmuştu. Eğer 5 Eylül tarihi doğruysa, Galaxy S25 FE'nin çıkış tarihi, Samsung tarafından birkaç hafta öne alınmış olacak.