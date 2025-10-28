Uygun fiyatlı iPhone 17e Dinamik Ada ile geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple’ın yaklaşan uygun fiyatlı modeli iPhone 17e hakkında önemli bir sızıntı geldi. "Digital Chat Station" olarak bilinen kaynak, cihazda Dinamik Ada özelliğinin yer alabileceğini paylaştı.

Dinamik Ada, iPhone 14 Pro modelleriyle tanıtılmış ve daha sonra iPhone 15 standart modellerine genişletilmişti. Ancak bu özellik henüz hiçbir giriş seviyesi iPhone modelinde mevcut değildi.

EKRANI HAYAL KIRIKLIĞI YARATABİLİR

Sızıntıyı yapan kişi, iPhone 17e'nin Dinamik Ada özelliğine rağmen 60 Hz OLED ekrana sahip olacağını belirtti.

Bu durum, cihazın temelde iPhone 15 ve iPhone 16 ile aynı paneli paylaşacağı anlamına geliyor.

Apple'ın giriş seviyesi cihazlarda genellikle biraz daha eski teknolojileri yeniden kullandığı biliniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE İŞLEMCİ

Sızıntı kaynağı, cihazın 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürüleceği yönündeki haberleri de doğruladı.

Bu tarih, Şubat ayındaki iPhone 16e'nin lansmanından yaklaşık bir yıl sonrasına işaret ediyor.

Cihazın gücünü A19 çipten alması ve birkaç geliştirme daha sunması bekleniyor.