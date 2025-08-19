Uygun fiyatlı iPhone 17e ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisinin bir sonraki üyesi olacak iPhone 17e modeliyle ilgili yeni sızıntılar teknoloji gündemine düştü.

Sızan bilgilere göre yeni model, tasarım ve donanım tarafında selefine kıyasla önemli güncellemelerle gelecek.

TASARIM IPHONE 15'E BENZEYECEK

En dikkat çekici değişiklik, telefonun tasarımında yaşanacak. iPhone 17e, mevcut iPhone 16e'deki çentikli yapıyı terk ederek, iPhone 15'tekine benzer şekilde daha yuvarlak hatlara ve Dinamik Ada'ya sahip olacak.

A19 İŞLEMCİ VE 48 MP KAMERA

Donanım tarafında ise telefonun gücünü A19 işlemciden alacağı ve arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde tek bir ana kameranın bulunacağı belirtiliyor.

Modelde 60 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inçlik bir OLED ekran yer alacak.

Apple'a yakın kaynaklar, yeni bütçe dostu modelin gelecek yılın başında tanıtılacağını öne sürüyor.

iPhone 17e, bu özellikleriyle uygun fiyatlı iPhone serisinde bugüne kadarki en dikkat çeken güncellemelerden biri olabilir.