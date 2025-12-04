Uygun fiyatlı iPhone 17e modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

iPhone 16e'nin yerini alacak olan yeni modelin, resmi olarak 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Türkiye'de 50 bin TL bandında satılan mevcut modelin halefi, bazı kritik tasarım değişiklikleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

DYNAMIC ISLAND VE EKRAN DETAYLARI

Son iddialara göre cihaz, iPhone 14 temel alınarak geliştirilen ekran yapısını koruyacak ancak daha ince çerçevelerle fark yaratacak.

Yine 60 Hz yenileme hızına sahip olması beklenen ekranda, çentik yerine "Dynamic Island" tasarımının yer alacağı belirtiliyor.

Dynamic Island'ın merkezine dikeyde yatay çekim desteği sunan 18 megapiksellik "Center Stage" kamerasının konumlandırılacağı öne sürülüyor.

A19 İŞLEMCİ VE YERLİ DONANIM HAMLESİ

Telefonun arka tarafında tek bir kameranın bulunması beklenirken, cihazın gücünü daha az GPU çekirdeğine sahip A19 işlemciden alacağı düşünülüyor.

Ayrıca modelde Apple'ın kendi geliştirdiği N1 kablosuz bağlantı çipi ve C1 modem birimine yer verilmesi bekleniyor.

Yurt dışı fiyatının 599 dolar seviyesinde kalması beklenen iPhone 17e'nin, mevcut sürümden farklı olarak üç renk seçeneğiyle geleceği konuşuluyor.

KATLANABİLİR MODEL SÜRPRİZİ

Öte yandan 2026 yılında tanıtılması hedeflenen ve iç ekranında kat izi bulunmayacağı iddia edilen "iPhone Fold" modelinin 2.000 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı öngörülüyor.