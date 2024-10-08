Uygun fiyatlı olması beklenen Samsung Galaxy A16 tanıtıldı Giriş seviye ile orta seviye arasına konumlandırılan Samsung Galaxy A16 duyuruldu. Telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Samsung, orta segmentteki popüler A serisiyle yine dikkat çekmeyi başardı.

Son olarak tanıtılan Galaxy A16, sunduğu özellikler ve beklenen uygun fiyatı ile Türkiye pazarında oldukça iyi satış rakamlarına ulaşabilir.

6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ bir Super AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy A16'nın hangi işlemciden güç alacağı şimdilik açıklanmadı.

Ancak, telefonda sekiz çekirdekli 2.4GHz hızında bir işlemci olduğu biliniyor. Bu da büyük bir ihtimalle Exynos 1330'a işaret ediyor.

4 GB RAM kapasitesi bulunan Galaxy A16'nın 128 GB depolama alanı var. Bu da giriş-orta segment bir telefon için oldukça yeterli bir seviyede.

50MP KAMERA VE DAHASI

Telefonda 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor. Ayrıca ana kameraya ek 5 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera da bulunuyor. Galaxy A16'nın ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera var.

25W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek telefon, Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

Samsung Galaxy A16, 6 yıl boyunca Android sürüm güncellemesi alacak. Telefonun fiyatıyla ilgili şimdilik net bir bilgi yok.