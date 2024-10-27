Uygun fiyatlı Poco C75 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına yeni bir model daha ekledi: Poco C75. 109 dolar başlangıç fiyatıyla dikkat çeken Poco C75, aslında Redmi 14C modelinin yeniden markalanmış hali.

POCO C75 NELER SUNUYOR

Poco C75, 6.88 inçlik IPS LCD ekrana sahip. 120Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklık sunan ekran, 720p çözünürlükte içerik görüntüleyebiliyor.

Gücünü MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden alan Poco C75, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleriyle geliyor.

50MP ana kamera ve 13MP ön kamera ile donatılan cihazda, 5160 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 18W hızlı şarj desteği sunan Poco C75, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkıyor.

POCO C75 FİYATI

Xiaomi, Poco C75'in fiyatını 6GB RAM ve 128GB depolama için 109 dolar olarak açıkladı. 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneği ise 129 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.