Uygun fiyatlı Redmi 15 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı Redmi 15 ailesinin standart modeli olan Redmi 15'i Türkiye'de resmi olarak satışa çıkardı.

Giriş segmentine hitap eden telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyonu için fiyatı 12 bin 999 TL olarak açıklandı.

XIAOMI REDMI 15 NELER SUNUYOR

Telefon, 6,9 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü ve 144 Hz gibi segmenti için iddialı bir yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 7.000 mAh kapasiteli dev bataryası ve 33W hızlı şarj desteği.

Gücünü 6 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 685 mobil platformundan alan Xiaomi Redmi 15, 5G desteği sunmuyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun arka tarafında f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP'lik bir ana kamera bulunuyor.

Ön tarafta ise HDR ve portre modu sunan 8 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.