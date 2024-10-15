Uygun fiyatlı Redmi Note 14 Pro 4G'nin özellikleri ortaya çıktı

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Redmi, geçtiğimiz ay 5G destekli Note 14 Pro ve Pro+ modellerini piyasaya sürmüştü.

Şimdi ise daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkması beklenen Redmi Note 14 Pro 4G modeli, FCC listesinde görüntülendi. FCC belgeleri, telefonun bazı önemli özelliklerini gözler önüne seriyor.

REDMI NOTE 14 PRO 4G NELER SUNACAK

FCC listesine göre Redmi Note 14 Pro 4G, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip bir POLED ekranla gelecek.

5G versiyonunda 1.5K (1220 x 2712 piksel) çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyordu.

Listede ayrıca telefonun dört farklı depolama ve RAM seçeneğiyle sunulacağı belirtiliyor: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB.

Redmi Note 14 Pro 4G, 5G versiyonuyla aynı kapasitede 5500 mAh bataryaya sahip olacak.

Daha düşük çözünürlüklü ekran ve daha az güç tüketen yonga seti sayesinde 4G modelinin pil ömrünün 5G modeline göre daha uzun olması bekleniyor.

Önceki raporlara göre telefonun bir MediaTek işlemciyle gelmesi bekleniyor, ancak henüz kesin model açıklanmadı.

Redmi Note 13 Pro 4G, MediaTek Helio G99 Ultra yonga setini kullanırken, Note 14 Pro 5G ise MediaTek Dimensity 7300 Ultra ile piyasaya sürülmüştü.

Redmi Note 14 Pro 4G'nin FCC listesinde yer alması, telefonun lansmanına yaklaştığımızı gösteriyor. Cihaz daha önce IMEI veritabanında da görüntülenmişti.