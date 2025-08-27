Uygun fiyatlı Samsung Galaxy S10 Tab Lite duyuruldu

Samsung, uzun süredir sızıntılarla gündemde olan bütçe dostu yeni tableti Galaxy Tab S10 Lite'ı resmen duyurdu.

Hem kabul edilebilir bir fiyata sahip olan hem de S Pen gibi önemli özellikler sunan Samsung Galaxy Tab S10 Lite, tüketicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

EKRAN VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Tabletin 10.9 inç boyutundaki WUXGA+ çözünürlüklü LCD ekranı, 90 Hz'lik bir yenileme hızı sunuyor.

Gücünü Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1380 işlemciden alan cihaz, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor.

S PEN DESTEĞİ VE 8.000 MAH BATARYA

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, S Pen kalem desteğiyle not alma ve çizim yapma imkanı tanıyor.

Cihazın 8.000 mAh kapasiteli bataryası ise uzun süreli bir kullanım vadediyor.

SAMSUNG GALAXY TAB S10 LİTE FİYATI

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü ile çalışan tablet, Circle to Search gibi yapay zekâ özelliklerine de sahip.

Tabletin sadece Wi-Fi destekli başlangıç versiyonu 399 euro, 5G destekli başlangıç versiyonu ise 459 euroluk fiyat etiketiyle satışa sunulacak.