Uzay çöpleri Çinli astronotların Dünya'ya dönüşünü geciktiriyor

Dünya'ya dönmesi planlanan üç Çinli astronotun görevi, uzay araçlarının uzay enkazına çarptığından şüphelenilmesi üzerine ertelendi.

Bu durum, uzay enkazının bir Çinli mürettebatın eve dönüşünü ilk kez geciktirmesi olarak kayıtlara geçti.

GÖREV TAMAMLANMIŞTI

Görev komutanı Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, Tiangong uzay istasyonundaki altı aylık görevlerini tamamlamıştı.

Astronotlar, 31 Ekim'de istasyona ulaşan Shenzhou-21 yedek mürettebatı ile devir teslim töreni gerçekleştirmişti.

CMSA: RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜRÜYOR

CMSA, yaptığı açıklamada, "Shenzhou-20 insanlı uzay aracının küçük bir uzay enkazı parçasına çarptığından şüpheleniliyor ve etki analizi ve risk değerlendirmesi devam ediyor." dedi.

Kurum, erteleme kararının astronotların güvenliğini sağlamayı amaçladığını vurguladı, ancak dönüş için revize edilmiş bir zaman çizelgesi sunmadı.

ACİL DURUM PLANLARI HAZIR

Çinli uzay yetkililerinin bu tür acil durumlar için köklü protokolleri bulunuyor. Shenzhou-20 uzay aracının devam eden değerlendirme sonrasında atmosfere giriş için güvenli olmadığı tespit edilirse, mürettebat yedeklerini getiren Shenzhou-21 aracıyla geri dönebilir.

Son bir yedek olarak Çin, acil kurtarma görevleri için Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde yedek bir Long March-2F roketi ve Shenzhou uzay aracı bulunduruyor.