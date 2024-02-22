Uzayda kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından biri tespit edildi Gökbilimciler, Dünya'dan 3,8 milyar ışık yılı uzakta olan ve SDSS J1531 olarak bilinen galaksi kümesinde, şu ana kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti.

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AA & Ensonhaber

Uzayın sonu belli olmayan uzaklarıklarında neler olduğunu anlamaya çalışan insanoğlunun merakını artıracak bir gelişme daha yaşandı.



NASA'dan gelen yazılı bir açıklamaya göre, gökbilimciler, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) gibi çeşitli teleskoplar kullanarak çalışmalarını gerçekleştirdiler.

Dünya'ya 3,8 milyar ışık yılı uzakta kara delik patlaması

Milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Dünya'ya 3,8 milyar ışık yılı mesafede yer alan devasa bir galaksi kümesi olan SDSS J1531'de, gökbilimciler şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük kara delik patlamalarından birine tanıklık ettiler.

Bu patlamanın, galaksi kümesindeki bir galaksinin merkezinde bulunan süper kütleli bir kara delikten kaynaklandığı düşünülmekte ve patlamanın ardından devasa bir boşluk oluştuğu tespit edildi.

"Kara deliğin diğer tarafında oluşan boşluk araştırılacak"

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Osase Omoruyi liderliğindeki araştırma ekibi,

Bu büyük patlamaya ilişkin elimizde güçlü kanıtlar bulunmakta, ancak Chandra ve LOFAR gibi teleskoplar ile yapılacak daha fazla gözlem, bu durumu daha da netleştirecektir

ifadelerini kullandılar.

Omoruyi ayrıca, şu anda keşfettikleri boşluk hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kara deliğin diğer tarafında oluştuğu tahmin edilen boşluğu bulmak için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Araştırma bulguları, "The Astrophysical Journal" dergisinde yayınlandı.