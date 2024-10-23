Uzaydaki bir uydu gizemli bir şekilde parçalandı

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Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Avustralya'daki kullanıcılara hizmet veren Intelsat 33e, ekvator çevresindeki jeostasyoner yörüngede, Hint Okyanusu'nun yaklaşık 35.000 km üzerinde konumlanmıştı.

20 Ekim'de ani bir güç kaybı yaşayan uydu, kısa süre sonra parçalandı. ABD Uzay Kuvvetleri, uydunun en az 20 parçaya ayrıldığını doğruladı.

NEDEN PARÇALANDI?

Intelsat 33e'nin parçalanmasına neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Ancak, geçmişte güneş aktiviteleri, kasıtlı imhalar ve kazara çarpışmalar gibi nedenlerle uyduların kaybedildiği biliniyor.

Intelsat 33e'nin de yörüngede sorunlu bir geçmişi var. 2017 yılında iticilerinde bir sorun yaşayan uydu, hedeflenen yörüngesine öngörülenden üç ay gecikmeli ulaşmıştı.

Ayrıca, uydu beklenenden daha fazla yakıt tüketiyordu ve görev süresinin 2027'de sona ereceği tahmin ediliyordu.

UZAY ÇÖPÜ TEHLİKESİ

Intelsat 33e'nin parçalanması, Dünya yörüngesindeki uzay çöpü miktarını daha da artırdı. Avrupa Uzay Ajansı'nın tahminlerine göre, yörüngede 10 cm'den büyük 40.000'den fazla parça ve 1 cm'den küçük 130 milyondan fazla parça bulunuyor. Bu parçalar, aktif uydular ve uzay araçları için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Uzay çöpü oluştuğunda, onu temizlemek veya izlemek kimin sorumluluğunda? 1972 Uzay Nesnelerinin Neden Olduğu Zararlar İçin Uluslararası Sorumluluk Sözleşmesi'ne göre, nesneyi uzaya fırlatan ülke sorumlu tutuluyor. Ancak, uygulamada hesap verilebilirlik sıklıkla sağlanamıyor.