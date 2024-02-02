Uzmanlar uyardı: Sahte ünlü görselleri Google'da yayılıyor Geçtiğimiz günlerde Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntülerinden sonra, birçok ünlünün sahte görsellerinin internette dolaştığı ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntülerinin yayılmasının ardından, bir başka sahte ünlü görselleri olayı daha yaşandı.

Yapay zeka kullanan bir web sitesi çetesinin, ünlülerin sahte görsellerini Google'da paylaştığı ortaya çıktı.

Hafta sonu Fandomwire adlı X hesabı, aktör John David Washington'ın yeni rolü haberini paylaştı. Ancak haberi paylaşırken kullandığı fotoğraf gerçek Washington'a ait değildi; aktörün yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir fotoğrafıydı.

Sahte görüntüler Google'da üst sıralarda yer alıyor

Yapılan açıklamaya göre, bu tür sahte görüntüler Google arama sonuçlarında üst sıralarda yer alıyor.

Washington'ın yanı sıra Bill Skarsgård, Pedro Pascal, Shannon Sharpe ve Natalie Zea gibi ünlülerin de yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntüleri bulunuyor.

Google sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, arama sonuçlarını etkilemek amacıyla yapay zeka kullanmanın ve bunlarla içerik oluşturmanın spam politikasına aykırı olduğunu belirtti.

Şirketin, spam ile mücadele etmek için otomatik sistemler kullandığını ve bu bağlamda belirli iyileştirmeler yapıldığını vurguladı.

Yapay zeka krizi büyüyor

Yapay zeka, son birkaç yılda tüm dünyada büyük bir artış gösterdi ve bu durum birçok ünlüyü mağdur etti.

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bu durumdan rahatsız olan ünlüler, rıza dışı sanal çoğaltmaları hedefleyen "Yapay Zeka Dolandırıcılığına Hayır Yasası" gibi yeni yasaların gündeme gelmesini bekliyor.