Valve ortalığı karıştırdı: PlayStation ve Xbox'a rakip oyun konsolu geliyor

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Oyun dünyasında heyecan verici yeni bir söylenti dolaşıyor. Valve'ın, Xbox ve PlayStation ile rekabet edecek yeni bir oyun konsolu geliştirdiği iddia ediliyor. Bu söylenti, Steam Deck'in başarısının ardından daha da güçlendi.

YENİ KONSOLUN ÖZELLİKLERİ

Sızıntılara göre, Valve'ın yeni konsolu Steam Kontrolcüsü'nün güncellenmiş sürümleri ve yeni bir VR başlığı ile birlikte gelecek.

Bu konsolun PS5 ve Xbox Series X/S ile doğrudan rekabet etmesi bekleniyor. Steam entegrasyonu sayesinde, Valve'ın aksesuarlarıyla birlikte Steam Deck'in daha güçlü, oturma odası dostu bir versiyonu olabilir.

Yeni konsolun, Steam Deck ile entegre çalışması da mümkün olabilir. Bu sayede, kullanıcılar seyahat ederken Steam Deck'te oyun oynayabilir ve eve döndüklerinde kaldıkları yerden konsolda devam edebilirler.

STEAM'E ÖZEL OYUNLAR

Valve konsol pazarına girerse, özellikle Steam'e özel oyunlar konusunda dengeleri değiştirebilir.

Sony, PlayStation'a rakip bir cihazda yer alırsa PlayStation'a özel oyunları Steam'e getirmeyi yeniden düşünebilir.

VALVE HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Valve, bu söylentiler hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin, Half-Life 3 söylentileri gibi spekülasyonlar konusunda sessiz kalma geçmişi bulunuyor.

İçeriden bir kaynağa göre, AMD ve Valve arasında yakın bir iş birliği var. Valve, RDNA 4 grafikleri için optimize edilmiş, SteamOS çalıştıran bir masaüstü oyun sistemi geliştiriyor olabilir.