Verilerinizi korumak için hemen değiştirmeniz gereken 4 ChatGPT ayarı

Kasım 2022'den bu yana hızla büyüyerek iPhone App Store'da en çok indirilen uygulama haline gelen ChatGPT, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olurken veri güvenliği endişelerini de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, kullanıcıların yapay zeka ile metin ve ses yoluyla önemli miktarda veri paylaştığını belirterek hesap güvenliği için bazı ayarların mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAKTAN KAÇININ

Sohbet robotunu bir arkadaş gibi görmemek ve kimlik numarası, banka bilgileri veya sağlık verileri gibi hassas detayları paylaşmamak veri güvenliğinin ilk kuralıdır.

Doktor veya avukat gibi meslek gruplarının da müşteri gizliliğini korumak adına verileri anonimleştirerek soru sorması öneriliyor.

1. ÇOK FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMAYI AKTİF EDİN

ChatGPT hesabınızı bir banka hesabı gibi korumalı ve tahmin edilmesi zor, uzun şifreler kullanmalısınız.

Ayarlar menüsündeki Güvenlik bölümünden "Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA)" seçeneğini etkinleştirerek hesabınıza yetkisiz erişimleri engelleyebilirsiniz.

2. YAPAY ZEKA EĞİTİMİNE VERİ SAĞLAMAYI DURDURUN

Gizliliğinizi korumak için yapmanız gereken en önemli ayar, sohbetlerinizin yapay zeka eğitiminde kullanılmasını engellemektir.

Ayarlar menüsündeki Veri Kontrolleri kısmından "Modeli herkes için iyileştir" seçeneğini kapatarak OpenAI'nin gelecekteki modelleri sizin verilerinizle eğitmesinin önüne geçebilirsiniz.

3. BELLEK YÖNETİMİ VE GEÇİCİ SOHBETLER

Kişiselleştirme menüsü altındaki bellek ayarlarını düzenleyerek yapay zekanın sizin hakkınızda hatırladığı eski veya gereksiz bilgileri silebilirsiniz.

Ayrıca geçmişe kaydedilmesini istemediğiniz konuşmalar için "Geçici Sohbet" özelliğini kullanarak verilerinizin eğitim setine dahil edilmesini önleyebilirsiniz.

4. EBEVEYN KONTROLLERİ VE İÇERİK İZLEME

OpenAI, kendine zarar verme veya nefret söylemi gibi politika ihlallerini tespit etmek için sohbetleri otomatik sistemlerle tarayabilmekte ve işaretlenen mesajlar insan incelemesine tabi tutulabilmektedir.

Bu nedenle ebeveynlerin, reşit olmayan kullanıcılar için Ayarlar menüsünde bulunan Ebeveyn Kontrollerini etkinleştirmesi tavsiye ediliyor.