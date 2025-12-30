Intel'den Nvidia'ya 5 milyar dolarlık hisse satışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'li çip şirketi Intel, Nvidia ile eylül ayında yaptığı anlaşma kapsamında şirkete 5 milyar dolar değerindeki hisse satışını tamamladı.

ABD'li çip şirketi Intel, ABD menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na konuya ilişkin bildirimde bulundu.

Bildirimde Nvidia'ya toplam 5 milyar dolar nakit bedel karşılığında hisse satışı gerçekleştirildiği, işlemde hisse başına satış fiyatının 23,28 dolar olduğu kaydedildi.

Söz konusu satışın Nvidia ile eylül ayında yapılan anlaşma kapsamında yapıldığı ifade edilen bildirimde planlanan işlemin daha önce kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

NVIDIA VE INTEL İŞ BİRLİĞİ

Nvidia, eylül ayında özel veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortaklaşa geliştirmek üzere Intel ile iş birliği yaptığını açıklamıştı.

Bu çerçevede şirketin Intel'in adi hisse senetlerine hisse başına 23,28 dolarlık satın alma fiyatıyla 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtilmişti.