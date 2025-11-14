Vine geri döndü: İşte yeni adı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Twitter’ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey, kısa video dünyasını yeniden hareketlendirecek bir projeye imza attı.

Dorsey’in finansmanıyla geliştirilen yeni uygulama diVine, Vine’ın kapanmadan önce arşivlenen 100.000’den fazla kısa videoyu kullanıcıların erişimine sundu.

Perşembe günü yayımlanan uygulama, Vine döneminin kült hâline gelmiş altı saniyelik videolarını dijital çağın yeni trendleriyle bir araya getiriyor.

Üstelik diVine yalnızca eski içeriklerin sergilendiği pasif bir arşiv değil, kullanıcıların kendi hesaplarını oluşturabildiği ve yeni altı saniyelik videolar paylaşabildiği aktif bir platform olarak konumlandırılıyor.

YAPAY İÇERİK ENGELLENECEK

diVine’in öne çıkan özelliklerinden biri, üretken yapay zekâ ile oluşturulan içeriklere karşı geliştirilmiş güvenlik mekanizması.

Sistem, videoların gerçek bir kullanıcı tarafından çekilip çekilmediğini analiz ederek yapay zeka üretimi olduğundan şüphelenilen içerikleri işaretliyor ve yayınlanmasını engelliyor.

Uygulamanın geliştirilmesinde, Twitter’ın ilk çalışanlarından biri olan ve bugün “and Other Stuff” bünyesinde faaliyet gösteren Evan Henshaw-Plath (Rabble) kilit rol oynadı.

Henshaw-Plath, yıllar önce Twitter’ın Vine’ı kapatma kararının ardından Archive Team tarafından yedeklenen 40–50 GB büyüklüğündeki dev ikili arşiv dosyalarını analiz ederek projeye başladı.

Kullanılamaz durumdaki bu dosyaları parçalayıp yeniden yapılandıran geliştirici, hem eski Vine mirasını koruyan hem de yeni nesil kısa video deneyimini destekleyen bir mobil uygulama ortaya çıkarmayı hedefledi.

150 BİNDEN FAZLA VİDEO GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

diVine’ın sunduğu arşiv, yaklaşık 60.000 içerik üreticisinden 150.000–200.000 arasında videoyu içeriyor.

Henshaw-Plath, bu arşivin Vine’ın “en popüler içeriklerinin önemli bir kısmını” kapsadığını ancak platformun tümünü temsil etmediğini belirtiyor. Özellikle o dönemde hızla çoğalan K-pop videolarının büyük bölümünün arşivlenemediği ifade ediliyor.

GERÇEK İNSAN İÇERİĞİ GARANTİSİ

Platformun dikkat çeken yönlerinden biri, yapay zeka ile üretilen videolara karşı aldığı sıkı önlemler.

Yeni yüklenen videolar, Guardian Project tarafından geliştirilen akıllı telefon kayıt doğrulama teknolojisiyle kontrol edilerek sadece insan yapımı içeriklerin yayınlanmasına izin veriliyor.

Böylece diVine, günümüzde hızla yayılan AI içerik furyasına karşı özgünlüğü önceleyen bir alternatif sunuyor.

KULLANICI HAKLARI KORUNUYOR

Eski Vine videolarının telif hakları hâlâ içerik üreticilerinde bulunuyor. İsteyen kullanıcılar, videolarının diVine’dan kaldırılması için DMCA talebinde bulunabiliyor.

Ayrıca, geçmişteki Vine hesaplarına ait sosyal medya profillerinin kontrolünü kanıtlayan kullanıcılar, hesabı yeniden sahiplenme imkânına da sahip.

diVine, Jack Dorsey’in uzun süredir desteklediği merkeziyetsiz Nostr protokolü üzerine inşa edildi. Açık kaynak yapısıyla dikkat çeken uygulama, geliştiricilere yeni projeler üretmek için özgür bir alan sunuyor.

Dorsey, bu yaklaşımın “toksik iş modellerine bağlı olmayan” daha sağlıklı bir sosyal medya ekosistemi yaratmayı amaçladığını vurguluyor.

IOS VE ANDROID’DE ERİŞİME AÇILDI

Yeni nesil kısa video uygulaması diVine, hem iOS hem de Android kullanıcıları için diVine.video adresi üzerinden indirilebilir durumda. Uygulamanın, Vine nostaljisini diri tutarken aynı zamanda yeni bir sosyal medya deneyimine kapı aralaması bekleniyor.