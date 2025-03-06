Vivo T4x, 6.500 mAh batarya ve 120 Hz ekranla piyasaya sürüldü

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Vivo, Hindistan'da bütçe dostu akıllı telefon segmentine yeni bir soluk getirecek olan Vivo T4x modelini tanıttı.

Cihaz, özellikle devasa bataryasıyla dikkat çekiyor ve uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek sunuyor.

Vivo T4x, güçlü performansı, akıcı ekranı ve dayanıklı tasarımıyla da segmentindeki rakiplerinden ayrılıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE GENİŞ DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Vivo T4x, MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden güç alıyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan cihaz, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Ancak, microSD kart yuvası bulunmadığı için depolama alanı genişletilemiyor.

Vivo T4x, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inçlik LCD ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan ekran, akıcı bir kullanım deneyimi sağlarken, 1.050 nit tepe parlaklığı da parlak ortamlarda bile net bir görüntü sunuyor.

Vivo T4x'in arka kamerası, 50 MP çözünürlüğe sahip ana sensörden oluşuyor. Ayrıca, bildirim ışığı olarak da kullanılabilen ve portre çekimlerinde aydınlatma sağlayan dinamik bir ışık da bulunuyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip ve delikli ekran tasarımının içine yerleştirilmiş.

DEVASA PİL VE HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Vivo T4x'in en dikkat çekici özelliği, 6.500 mAh kapasiteli devasa bataryası. Bu, T serisinin şimdiye kadarki en büyük bataryası olma özelliğini taşıyor. 44W hızlı şarj desteği sayesinde de kısa sürede şarj edilebiliyor.

HİNDİSTAN FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

Vivo T4x'in Hindistan fiyatı şu şekilde:

6 GB + 128 GB: 13.999 INR (yaklaşık 160 dolar)

8 GB + 128 GB: 14.999 INR (yaklaşık 172 dolar)

8 GB + 256 GB: 16.999 INR (yaklaşık 195 dolar)

Cihazın satışları, 12 Mart 2025'te Vivo'nun e-mağazası, Flipkart ve seçili çevrimdışı mağazalarda başlayacak.