Vivo, X200 serisi ile kendi satış rekorunu kırdı

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Vivo, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi X200'ü geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü ve seri, ilk günden büyük bir başarı elde etti.

X200 ve X200 Pro modelleriyle satışa sunulan seri, sadece ilk gün 2 milyar yuan (yaklaşık 281 milyon dolar) üzerinde gelir elde ederek Vivo'nun daha önceki tüm ilk gün satış rekorlarını kırdı.

Bu başarının ardında, serinin güçlü donanımı ve etkileyici kamera özellikleri yatıyor.

YENİ NESİL YONGA SETİ VE GELİŞMİŞ KAMERA ÖZELLİKLERİ

X200 serisi, MediaTek'in en yeni Dimensity 9400 yonga setini kullanan ilk akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Bu güçlü yonga seti, cihazlara yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor.

Serinin bir diğer dikkat çekici özelliği ise gelişmiş kamera sistemi. Vivo, Zeiss ile iş birliği yaparak X200 serisinde özel lensler ve görüntü ayarlamaları kullandı.

Ayrıca, şirketin kendi geliştirdiği V3+ görüntü işleme çipi sayesinde cihazlar, etkileyici fotoğraf ve video çekim yetenekleri sunuyor.

X200 PRO MINI YOLDA!

Vivo, X200 serisinin üçüncü modeli olan X200 Pro Mini modelini 25 Ekim'de piyasaya sürecek.

İlk iki modelin elde ettiği başarı göz önüne alındığında, X200 Pro Mini'nin de benzer bir ilgi görmesi bekleniyor.