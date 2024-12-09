Vivo'nun Android 15 Tabanlı Funtouch OS 15 güncellemesi yayınlandı

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Vivo, Android 15 tabanlı yeni kullanıcı arayüzü Funtouch OS 15'i Türkiye'deki kullanıcılar için kullanıma sundu.

Güncelleme, performans iyileştirmeleri, yeni özellikler ve tasarım değişiklikleriyle dikkat çekiyor.

GÜNCELLEME İLE GELEN YENİLİKLER

Gelişmiş Akıcılık: Android sisteminin genel akıcılığı artırıldı ve animasyonlu öğeler geliştirildi.

Akıllı Planlama: Ön plandaki uygulamalar için güç önceliklendirilerek uygulama açılış ve geçiş hızları artırıldı.

Bellek Geliştirme: Bellek yönetimi iyileştirildi ve çoklu görev performansı artırıldı. Uygulama başlatma hızı yüzde 15'e kadar artırıldı.

Yenilenmiş Tasarım: Minimalist bir tasarım, yeni renkler, yazı tipleri ve simgelerle daha modern bir görünüm sunuluyor.

Kişiselleştirme Seçenekleri: Yeni parmak izi tanıma animasyonları ve özelleştirilebilir uygulama simgeleriyle kullanıcı deneyimi kişiselleştirilebiliyor.

Windows Bağlantısı: Windows cihazlarla daha iyi entegrasyon ve dosya paylaşımı sağlanıyor.

Vivo, Funtouch OS 15 ile kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor. Performans artışı, yeni özellikler ve tasarım değişiklikleri, vivo kullanıcıları için daha akıcı ve keyifli bir mobil deneyim sunuyor.