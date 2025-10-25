Volkswagen'de kriz: Golf ve Tiguan üretilmeyecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen, çip krizi yaşıyor...

Alman otomotiv devi, yarı iletken tedarik zincirinde yaşanan yeni kriz nedeniyle Golf ve Tiguan modellerinin üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirket, özellikle Avrupa’daki çip akışını etkileyen jeopolitik gelişmelerin üretim planlarını sekteye uğrattığını belirtti.

HOLLANDA-ÇİN GERİLİMİ

Çip sıkıntısının temelinde, Hollanda hükümetinin Mallara Erişilebilirlik Yasası kapsamında Çinli çip üreticisi Nexperia üzerindeki kontrolü ele geçirme kararı yer alıyor.

Nexperia, Avrupa otomotiv endüstrisinin önemli tedarikçilerinden biri konumunda.

Hollanda mahkemesi, alınan kararla Nexperia CEO’sunu görevden alıp geçici bir yönetici atadı. Bu adımın amacı, şirketin Çin merkezli bağlantıları üzerinden olası yaptırım ihlallerini önlemek olarak açıklandı.

Ancak Çin, buna karşılık olarak Nexperia ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirdi. Bu durum, Avrupa genelinde çip tedarik zincirinin kırılmasına yol açtı.

KÜRESEL ÜRETİM RİSK ALTINDA

Nexperia, Volkswagen başta olmak üzere birçok Avrupa üreticisine entegre devre ve mikroçip tedarik ediyor.

Çin’in aldığı karşı önlem, sadece Almanya’yı değil, Avrupa genelindeki üretim hatlarını da etkileyebilecek bir kriz dalgası yarattı.

Volkswagen yetkilileri, üretim duraklamasının Golf ve Tiguan modelleriyle sınırlı kalmayabileceğini; Tayron SUV gibi yeni modellerin de bu durumdan etkilenebileceğini belirtti.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Şirketin açıklamasında, “Çip arzında yaşanan kesinti, üretim planlarımızı doğrudan etkiliyor. Alternatif tedarik kaynakları araştırılıyor ancak kısa vadede çözüm öngörülmüyor.” ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeler, Avrupa otomotiv endüstrisinin kırılgan tedarik zincirini bir kez daha gündeme taşıdı.

Krizin ne kadar süreceği ve Volkswagen’in üretim hattını ne zaman yeniden faaliyete geçireceği ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: 1, 2