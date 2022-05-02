Genellikle akıllı telefonların ekranlarında yer alan VoLTE simgesinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlattık.

Her geçen gün akıllı telefonlar ile birlikte kullandığımız iletişim teknolojileri de değişim gösteriyor.

2009 yılında ülkemizde kullanıma açılan 3G teknolojisi, daha sonraki yıllarda yerini 4.5G'ye bıraktı.

Tüm bu yeni teknolojilere rağmen telefon görüşmeleri sırasında sesin kesilmesi veya kalite kaybı yaşanması gibi sorunlar devam etti.

Açılımı Enriched Voice over LTE, yani "LTE Üzerinden Zenginleştirilmiş Ses" olan VoLTE, görüşme sırasında seslerin daha kaliteli olmasını sağlıyor.

VoLTE nedir

VoLTE servisi, HD kalitesinde görüşme yapmayı sağlayan ve telefon operatörlerinin verdiği bir telekomünikasyon servisine verilen bir isimdir.

Aynı anda veri ile ses kullanımına imkan sunan bir 4.5G hizmeti olarak da tanımlanabilen VoLTE, WhatsApp gibi uygulamalar ile yaptığımız sesli görüşmelerdeki pürüzsüzlük ve kaliteyi, normal telefon görüşmelerine de getiriyor.

VoLTE ile gelen yenilikler bunlarla sınırlı değil.

Telefon görüşmeleri yaparken, önceki yıllarda mobil veri bağlantısının kesildiğini fark etmişsinizdir.

VoLTE, aynı anda veri ve ses kullanımına izin verdiği için bu sorunu ortadan kaldırıyor ve görüşme yaparken arka planda mobil veriyi kullanmanıza izin veriyor.

VoLTE nasıl açılır

VoLTE teknolojisini kullanabilmeniz için normal olarak telefonunuzun LTE teknolojisini desteklemesi gerekiyor. Buna ek olarak, operatörünüzün de VoLTE servisini aktif olarak kullanıma açması gerekli.

Tüm bunların yanında, kullandığınız telefonunuzdan da bu servisi açmanız gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için, Ayarlar > SIM Kartlar & Mobil Ağlar > Operatörünüz seçeneğine gelin ve VoLTE servisini açık konuma getirin.