Waymo, sürücüsüz araçlarında Google Gemini kullanacak

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Otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışan Waymo, robotaksi adı verilen sürücüsüz araçlarında Google Gemini yapay zekasını kullanarak önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şirket, Gemini'den elde edilen verileri kullanarak otonom araçlar için yeni bir eğitim modeli geliştirdiğini duyurdu.

Google'a bağlı bir şirket olan Waymo, yolcuların güvenliğini sağlamak için robotaksilerde hem donanım hem de yazılım alanında çalışmalar yürütüyor.

Yayınlanan araştırma makalesi, üretken yapay zekanın otonom araçlarda nasıl kullanılabileceğine odaklanıyor.

YENİ EĞİTİM MODELİ VE SENSÖR VERİLERİ

Geliştirilen yeni model, sensör verilerini işleyerek araçlar için sürüş rotaları oluşturacak. Bu sayede araçların yolda daha akıllı kararlar alması, engellerden kaçınması ve gideceği yeri daha doğru tahmin etmesi hedefleniyor.

GEMINI İLE İNSAN GİBİ DÜŞÜNEN ARAÇLAR

Gemini, insan muhakemesini taklit ederek sürücü gibi "düşünebilen" araçlar geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu da otonom araçların güvenilirliğini ve verimliliğini artırabilir.