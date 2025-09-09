WhatsApp, canlı fotoğraflar özelliğini test ediyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, iOS tarafında kullanıcı deneyimini değiştirecek önemli bir yeniliği test ediyor.

WABetaInfo tarafından fark edilen bu özellik, iPhone’lardaki "Canlı Fotoğraf" desteğini uygulamaya getiriyor.

GÖRSELLER HEM HAREKETLİ HEM SESLİ GÖNDERİLECEK

Bu yeni destek sayesinde iOS kullanıcıları, çektikleri canlı fotoğrafları formatı bozmadan doğrudan WhatsApp üzerinden paylaşabilecek.

Gönderilen fotoğraflar, görselin birkaç saniye öncesini gösteren hareketli halleriyle birlikte görüntülenecek.

Asıl önemli gelişme ise ses desteğinin de eklenmesi oldu. Tıpkı iPhone’ların fotoğraf galerisindeki gibi, kullanıcılar bu hareketli görselleri artık sesli olarak da gönderebilecek ve alabilecek.

YENİ WHATSAPP ÖZELLİĞİ TEST AŞAMASINDA

WhatsApp’ın Canlı Fotoğraflar özelliği şu anda iOS beta sürümünde sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor.

Özelliğin ilerleyen dönemde geniş çapta tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.