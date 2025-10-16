WhatsApp Dolandırıcılığından Kurtaran 5 yöntem: Hemen uygulayın

Son dönemde WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde artış gözlemleniyor.

Kullanıcıların telefonlarına gelen cevapsız aramalar, tanımadık numaralardan gelen “yardım” talepli mesajlar ya da hesabınıza erişim sağlamaya yönelik yönlendirmeler, saldırganların en çok tercih ettiği yöntemler arasında.

Uzmanlar, kişisel verilerin, WhatsApp hesabının veya doğrudan para kaybının hedeflendiği bu tuzaklara karşı kullanıcıları uyarıyor.

Peki, WhatsApp dolandırıcılarından nasıl korunulur? İşte 5 etkili yöntem:

1. Yabancılardan gelen aramaları devre dışı bırakın

Şüpheleniyorsanız, iletişimi hemen kesin.

Aramayı kapatın, WhatsApp veya SMS üzerinden cevap vermeyin.

Numaranızı rahatsız eden kişiyi engelleyin.

Dolandırıcılar genellikle birçok farklı numara kullanır, ama engellemek rahatsızlığı azaltır.

Mesajlardaki bağlantılara tıklamayın.

Kişisel veri paylaşmayın. Emin değilseniz, temkinli olun.

2. Bilinmeyen Numaralardan Gelen Aramaları Engelleyin

Dolandırıcılar genellikle WhatsApp aramalarıyla iletişime geçer. Bu aramaları engellemek için:

Ayarlar > Gizlilik > Aramalar yolunu izleyin. “Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelle” seçeneğini etkinleştirin.

Bu özellik aktifken, kişi listenizde olmayan numaralar sizi arayamaz. Ancak engellenen aramalar Aramalar sekmesinde ve bildirimlerde görünmeye devam eder.

3. Şüpheli Kişileri Engelleyin ve Bildirin

Dolandırıcılık girişimlerini WhatsApp’a bildirmek, bu hesapların sistemden kaldırılmasına yardımcı olur. Birini engellemek veya bildirmek için:

Kişinin sohbetini basılı tutun. Engelle seçeneğine dokunun. Engelle veya Engelle ve rapor et seçeneklerinden birini seçin.

Ayrıca, Ayarlar > Gizlilik > Engellenen kişiler bölümünden engel ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

4. İzinsiz Gruplara Eklenmeyi Önleyin

Bilinmeyen kişilerin sizi gruplara eklemesini önlemek için:

Ayarlar > Gizlilik > Gruplar yolunu izleyin. Varsayılan olarak “Herkes” seçilidir. Kişilerim seçeneğini işaretleyin.

Bu sayede, yalnızca tanıdığınız kişiler sizi gruplara davet edebilir. Diğerleri yalnızca davet bağlantısı gönderebilir.

5. Gizlilik Ayarlarını Kontrol Edin

Profil bilgileriniz, dolandırıcıların sizi hedef almasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle şu bilgilerin kimler tarafından görülebileceğini kontrol edin: