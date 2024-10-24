WhatsApp durum güncellemelerine müzik ekleme özelliği geliyor

Haber Merkezi

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla 2.24.22.11 sürüm numaralı yeni bir beta güncellemesi yayınladı.

Bu güncelleme ile birlikte en dikkat çekici yenilik, durum güncellemelerine müzik ekleme özelliği olacak.

WhatsApp, daha önce durum güncellemeleri için beğeni tepkisi özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik, kullanıcıların durum güncellemelerine kalp emojisiyle tepki vermesini sağlayarak beğenilerini ifade etmelerini kolaylaştırıyordu.

Şimdi ise müzik ekleme özelliği ile durum güncellemelerini daha da etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor.

INSTAGRAM GİBİ MÜZİK PAYLAŞIMI

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, durum güncellemeleri için bir fotoğraf veya video seçtikten sonra çizim düzenleyicide "müzik" düğmesini görecekler.

Bu düğmeye dokunarak şarkıları veya belirli sanatçıları arayabilecek ve favori müziklerini doğrudan duruma ekleyebilecekler.

Seçilen şarkı, durum güncellemesine otomatik olarak eklenecek ve kullanıcıların müzikle fotoğraflarını veya videolarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyacak.

Bu özellik, Instagram hikayelerinde olduğu gibi müzik kullanarak ruh halini yansıtma veya paylaşılan içeriğe bağlam ekleme imkanı sunacak.

GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Müzik paylaşma özelliği henüz geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacak.