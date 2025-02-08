WhatsApp fatura ödeme hizmetini hayata geçiriyor

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Hindistan'daki finansal hizmetlerini genişletmeye devam ediyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre, WhatsApp, Hindistan'daki kullanıcıları için yeni bir fatura ödeme özelliği üzerinde çalışıyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi faturalarını doğrudan WhatsApp üzerinden ödeyebilecekler.

WHATSAPP ÜZERİNDEN FATURA ÖDEME KOLAYLIĞI

WhatsApp, Hindistan'da zaten UPI aracılığıyla para gönderme ve işletmelere ödeme imkanı sunuyor.

Yeni fatura ödeme özelliğiyle birlikte, kullanıcılar artık tek bir platform üzerinden tüm finansal işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

WHATSAPP PAY İÇİN BÜYÜK BİR ADIM

Bu güncelleme, WhatsApp Pay için büyük bir adım anlamına geliyor. Aralık 2023'te Hindistan Ulusal Ödemeler Şirketi (NPCI), WhatsApp Pay'in kullanıcı katılımındaki sınırı kaldırdı.

Bu sayede WhatsApp Pay, Hindistan'daki 532 milyon kullanıcıya ulaşabilir hale geldi. Fatura ödeme özelliğiyle birlikte, WhatsApp Pay'in PhonePe ve Google Pay gibi rakipleriyle rekabeti daha da artacak.