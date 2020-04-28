WhatsApp, grup görüşmelerindeki kullanıcı sayısını artırdı

WhatsApp, dörtten fazla kullanıcının grup sesli ve görüntülü aramalarına katılmasına izin veren güncellemesini yayınladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kullanıcı sayısını daha da artırdı. Ayrıca evlerine kapanan milyonlarca insan birbirleriyle görüntülü görüşme yapabilmek için WhatsApp'ı tercih ediyor.

Bildiğiniz gibi WhatsApp'ın görüntülü görüşme özelliği, aynı anda en fazla 4 kullanıcıyı destekliyor. Geçtiğimiz günlerde ise WhatsApp'ın, grup görüşmesine katılabilen kullanıcı sayısını artıracağını sizlerle paylaşmıştık.

Şirket, iOS uygulamasını güncelleyerek aynı anda 8 kişinin grup görüşmesine katılmasını sağlayan özelliğini yayınladı.

AYNI ANDA 8 KİŞİ VİDEO KONFERANS YAPABİLECEK

WhatsApp'ın yayınlanan 2.20.50 sürümü, video görüşmedeki katılımcı sayısını iki katına çıkardı. Artık aynı anda 8 kişi video görüşmesi yapabilecek. Ancak bu özelliği kullanabilmeniz için, görüşmeye katılan herkesin de aynı güncellemeyi indirmesi gerekiypr.

GOOGLE DUO DA SINIRI ARTIRMIŞTI

Google'ın popüler görüntülü görüşme uygulaması Duo, geçtiğimiz günlerde video görüşmelerine katılan kullanıcı sayısını 8'den 12'ye çıkarmıştı.