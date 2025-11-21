WhatsApp, Instagram Notlar özelliğini platforma ekledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

WhatsApp, kullanıcıların durumlarını arkadaşlarıyla paylaşması veya yeni sohbetler başlatması için tasarlanan "Hakkında" özelliğini güncelleyerek tekrar ön plana çıkarıyor.

Şirket, bu özelliğin aslında uygulama popüler bir mesajlaşma aracına dönüşmeden önceki orijinal işlevi olduğunu vurguluyor.

GÖRÜNÜRLÜK VE ETKİLEŞİM ARTIYOR

Bu güncellemeyle birlikte kullanıcı durumu, birebir sohbetlerin ve profillerin en üst kısmında eskisinden çok daha görünür bir konuma yerleşiyor.

Kullanıcılar artık sohbetteki kişinin "Hakkında" durumuna dokunarak bu güncellemeye doğrudan yanıt verebiliyor.

Tıpkı Instagram Notları gibi varsayılan olarak bir gün sonra kaybolan bu durum paylaşımları, isteğe bağlı olarak süre açısından özelleştirilebiliyor.

Kullanıcılar, durumun ne kadar süreyle görünür kalacağını ve sadece kişilerine mi yoksa daha geniş bir kitleye mi açık olacağını kendileri seçebiliyor.