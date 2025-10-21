WhatsApp kullanıcı adı özelliği için rezervasyonlar başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

WhatsApp, aylar önce duyurduğu kullanıcı adı dönemine geçiş için önemli bir adım atıyor.

Yeni sistem, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan iletişim kurmasına olanak tanıyacak.

Uygulama, şu anda iOS beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle kullanıcıların tercih ettikleri WhatsApp kullanıcı adını önceden rezerve etmesine izin verecek.

WHATSAPP KULLANICI ADI KURALLARI

Erken erişim sürecinde rezerve edilecek adlar, başkaları tarafından alınamayacak.

Kullanıcı adlarının 3 ila 30 karakter arasında olması ve sadece harf, rakam, nokta veya alt çizgi içermesi gerekecek.

Bu yeni sistemin önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu dönüşümle birlikte gizliliğin artırılması hedefleniyor.