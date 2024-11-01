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WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. "Listeler" adı verilen bu özellik, kullanıcıların sohbetlerini özelleştirilmiş listeler halinde kategorilere ayırmalarına olanak tanıyor.

Bu sayede, "iş", "aile", "arkadaşlar" gibi etiketlerle oluşturulan listeler sayesinde kullanıcılar, uzun sohbet listeleri arasında kaybolmadan aradıkları konuşmalara hızlıca ulaşabilecekler.

LİSTE OLUŞTURMAK ÇOK KOLAY

Yeni bir liste oluşturmak oldukça basit. Sohbetler sekmesinin en üstündeki filtre çubuğunda yer alan "+" düğmesine dokunarak yeni bir liste oluşturulabilir ve bu listeye hem grup hem de bireysel sohbetler eklenebilir.

Bu özellik, kullanıcıların belirli sohbetleri yıldızlamasına olanak tanıyan "favoriler" özelliğine benzese de, "Listeler" daha fazla esneklik sunuyor.

Kullanıcılar, özel adlarla birden fazla liste oluşturarak sohbetlerini daha detaylı bir şekilde organize edebilirler.

WhatsApp, "Listeler" özelliğini kademeli olarak kullanıma sunuyor ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Şirket ayrıca, gelecekte "Listeler"in işlevselliğini genişleterek kullanıcı odaklanmasını ve organizasyonunu daha da geliştirecek özellikler eklemeyi planladıklarını belirtti.