WhatsApp mesaj çeviri özelliği iPhone'lara geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, merakla beklenen mesaj çeviri özelliğini iOS kullanıcıları için yayınlamaya başladı.

25.28.74 sürüm numaralı yeni güncellemeyle gelen bu özellik Türkçe, İspanyolca, Arapça ve Rusça dahil 21 farklı dilde anlık çeviri yapılmasına olanak tanıyor.

APPLE'IN YERLEŞİK ÇEVİRİ MOTORUNU KULLANIYOR

Yeni çeviri özelliği, WhatsApp'ın kendi motoru yerine, Apple'ın resmi çeviri API'lerine dayanıyor.

Bu entegrasyon, mesaj çevirilerini daha hızlı ve güvenilir hale getirirken, tüm işlemlerin cihaz üzerinde yapılması sayesinde tam gizlilik sağlıyor.

Kullanıcıların Apple'ın dil paketlerini indirmesi gerekiyor, bu da mesajların Apple, Meta veya üçüncü taraflarla asla paylaşılmamasını garanti ediyor.

Özellik, dil paketi indirildikten sonra internet bağlantısı olmadan dahi çalışabiliyor.

NASIL KULLANILIR

Özelliği kullanmak için bir mesaja uzun basıp içerik menüsündeki "Çevir" seçeneğine dokunmak yeterli.

Sistem, mesajın dilini otomatik olarak algılayabiliyor, ancak gerekirse kullanıcılar kaynak ve hedef dili manuel olarak da seçebiliyor.

Çeviri özelliği bireysel sohbetlerin yanı sıra grup sohbetlerinde ve kanallarda da kullanılabiliyor.

WhatsApp, yeni özelliği kararlılığı sağlamak için kademeli olarak kullanıma sunduğunu ve önümüzdeki haftalarda tüm iOS kullanıcılarına ulaşacağını belirtti.