WhatsApp, mesaj çeviri özelliğini kullanıma sunuyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android kullanıcıları için dil bariyerlerini ortadan kaldıracak yeni bir mesaj çeviri özelliği yayınladı.

Artık kullanıcılar, gelen mesajları uygulama içinde anında farklı dillere çevirebilecek.

MESAJLARA UZUN BASMAK YETERLİ

Mesajları çevirmek için mesaja uzun basılı tutup çıkan menüden "Çevir" seçeneğini işaretlemek yeterli oluyor.

Ayrıca Android kullanıcılarına özel olarak, tüm sohbet için otomatik çeviri açabilme imkânı da sunuluyor.

Çeviri işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştiği için kullanıcı gizliliği korunuyor ve dil paketleri indirildikten sonra özellik daha hızlı çalışıyor.

GRUPLAR VE KANALLARDA DA ÇALIŞACAK

Yeni özellik sadece bireysel sohbetlerde değil, grup konuşmalarında ve Kanal güncellemelerinde de kullanılabilecek. WhatsApp, bu sayede daha geniş bir iletişim ağı kurulmasını hedefliyor.

İlk aşamada iOS tarafında Türkçe'nin de dahil olduğu geniş bir dil listesi desteklenirken, Android'de şimdilik daha sınırlı sayıda dil bulunuyor.

WhatsApp, özelliğin kademeli olarak dağıtıldığını ve yakında daha fazla dil ekleyeceğini belirtti