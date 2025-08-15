WhatsApp, Rusya'yı şifreli hizmetlerini engellemeye çalışmakla suçluyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile Rusya hükümeti arasında tansiyon yükseldi.

WhatsApp, Rusya'yı, platformun güvenli ve şifreli yapısından duyduğu rahatsızlık nedeniyle hizmetlerini engellemeye çalışmakla suçladı.

RUSYA: "TERÖRİZM SORUŞTURMALARINA YARDIMCI OLMUYORLAR"

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, bazı Telegram ve WhatsApp aramalarını kısıtlamaya başladıklarını duyurmuştu.

Hükümet, bu adımın gerekçesi olarak, bu yabancı platformların dolandırıcılık ve terörizm soruşturmaları için kolluk kuvvetlerine bilgi vermemesini gösterdi.

WHATSAPP: "GÜVENLİ İLETİŞİM HAKKINI İHLAL EDİYORLAR"

WhatsApp ise yaptığı açıklamada, asıl nedenin Rusya'nın "insanların güvenli iletişim hakkını ihlal etme girişimleri" olduğunu savundu.

Şirket, "Rusya'nın 100 milyondan fazla Rus vatandaşına WhatsApp'ı bu nedenle engellemeye çalıştığını" belirterek, her yerdeki insanlara uçtan uca şifreli iletişim sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.