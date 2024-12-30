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WhatsApp, web uygulamasına ters görüntü arama özelliği ekliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, aldıkları bir görüntünün gerçek olup olmadığını veya daha önce nerede kullanıldığını kolayca kontrol edebilecekler.

TERS GÖRÜNTÜ ARAMA NASIL ÇALIŞIYOR

WhatsApp web uygulamasında, kullanıcılar bir resmin üzerine sağ tıklayarak "Google ile görsel ara" seçeneğini seçebilecekler.

Bu işlem, görüntüyü Google'a yükleyerek benzer görselleri ve web sayfalarını bulmanızı sağlayacak.

Ters görüntü arama özelliği, WhatsApp'ta yayılan yanlış bilgi ve yanıltıcı içerikle mücadele etmek için kullanışlı bir araç olacak.

Kullanıcılar, aldıkları bir görüntünün gerçekliğini doğrulamak için bu özelliği kullanabilecekler.

WhatsApp, ters görüntü araması sırasında kullanıcının görüntüsüne erişim sağlamadığını belirtiyor. Görüntü, doğrudan Google'a yükleniyor ve WhatsApp tarafından görüntülenmiyor.

Ters görüntü arama özelliğinin, WhatsApp web uygulamasında tüm kullanıcılarına sunulması bekleniyor.