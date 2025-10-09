WhatsApp'a çok kullanışlı yeni bir özellik daha geliyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android beta 2.25.29.12 sürümünde “Durum Soruları” adlı yeni bir etkileşim özelliğini test etmeye başladı.
Instagram'daki soru kutusu özelliğini anımsatan bu yenilik, durum güncellemelerini daha interaktif hale getirmeyi amaçlıyor.
DURUMA SORU KUTUSU NASIL EKLENECEK
Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerine bir soru kutusu ekleyerek arkadaşlarından geri bildirim veya yanıt alabilecek.
Soru kutularına verilen yanıtlar, yalnızca durumu paylaşan kişi tarafından görülebilecek.
WhatsApp, gizliliği korumak amacıyla bu yanıtların da uçtan uca şifreleme ile güvence altına alındığını belirtiyor.
ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK
Özellik şu anda sınırlı sayıda WhatsApp beta kullanıcısına açık durumda ve ilerleyen dönemde daha fazla kişiye sunulması bekleniyor.