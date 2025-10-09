WhatsApp'a çok kullanışlı yeni bir özellik daha geliyor WhatsApp, Android beta sürümünde test etmeye başladığı yeni bir özellikle, kullanıcıların Instagram'daki gibi durum güncellemelerine "soru kutusu" eklemesine ve arkadaşlarından özel olarak yanıt almasına olanak tanıyacak.