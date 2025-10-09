Abone ol: Google News

WhatsApp'a çok kullanışlı yeni bir özellik daha geliyor

WhatsApp, Android beta sürümünde test etmeye başladığı yeni bir özellikle, kullanıcıların Instagram'daki gibi durum güncellemelerine "soru kutusu" eklemesine ve arkadaşlarından özel olarak yanıt almasına olanak tanıyacak.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 09:23
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android beta 2.25.29.12 sürümünde “Durum Soruları” adlı yeni bir etkileşim özelliğini test etmeye başladı.

Instagram'daki soru kutusu özelliğini anımsatan bu yenilik, durum güncellemelerini daha interaktif hale getirmeyi amaçlıyor.

DURUMA SORU KUTUSU NASIL EKLENECEK

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerine bir soru kutusu ekleyerek arkadaşlarından geri bildirim veya yanıt alabilecek.

Soru kutularına verilen yanıtlar, yalnızca durumu paylaşan kişi tarafından görülebilecek.

WhatsApp, gizliliği korumak amacıyla bu yanıtların da uçtan uca şifreleme ile güvence altına alındığını belirtiyor.

ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK

Özellik şu anda sınırlı sayıda WhatsApp beta kullanıcısına açık durumda ve ilerleyen dönemde daha fazla kişiye sunulması bekleniyor.

