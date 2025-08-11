Abone ol: Google News

WhatsApp'a Instagram benzeri yeni özellikler geldi

WhatsApp, Durum güncellemelerini daha etkileşimli hale getirmek amacıyla, kolaj oluşturma, müzik ve fotoğraf çıkartmaları ekleme ve "Kendininkini Ekle" gibi Instagram benzeri yeni özellikler ekledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 17:15
WhatsApp'a Instagram benzeri yeni özellikler geldi

Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, platformun "Durum" bölümünü çok daha etkileşimli ve ilgi çekici hale getirecek dört yeni özelliği duyurdu.

Önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacak bu yenilikler, büyük ölçüde Instagram'daki popüler formatlardan ilham alıyor.

KOLAJLAR VE MÜZİK ÇIKARTMALARI

Yeni "Düzen" seçeneği, kullanıcıların artık altı adede kadar fotoğraf seçerek doğrudan WhatsApp Durum üzerinden kolajlar oluşturmasına olanak tanıyor.

Ayrıca, yeni müzik çıkartmaları sayesinde Durum güncellemelerine eklenen fotoğraf ve videolara sevdiğiniz şarkıları da ekleyebileceksiniz.

"KENDİNKİNİ EKLE" İLE ETKİLEŞİM ARTIYOR

Instagram ve Facebook'tan tanıdık olan "Kendininkini Ekle" özelliği de WhatsApp Durum'a geliyor.

Bu özellik sayesinde, "En iyi kahve anı" gibi bir istem paylaşarak arkadaşlarınızı kendi fotoğraflarıyla yanıt vermeye davet edebilir ve etkileşimi artırabilirsiniz.

Yeni özelliklerin kademeli olarak tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Teknoloji Haberleri