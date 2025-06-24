WhatsApp'a yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturma özelliği geldi

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android için yayınladığı yeni bir beta güncellemesiyle (sürüm 2.25.19.11) dikkat çekici bir yenilik getirdi.

Meta AI tarafından desteklenen bu yeni özellik, kullanıcıların sohbet arka planlarını yapay zeka ile oluşturarak kişiselleştirmelerine imkan tanıyor.

META AI İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DUVAR KAĞITLARI

Yeni özellik, doğrudan sohbet teması ayarları üzerinden özel duvar kağıtları oluşturmanıza olanak tanıyor.

Kullanıcılar, çeşitli hazır tasarımlardan birini seçebilir veya üretken yapay zekayı kullanarak kendi metin komutlarından (prompt) tamamen yeni ve özgün duvar kağıtları oluşturabilir.

Bu, kullanıcılara nihai sonuç üzerinde tam bir yaratıcı kontrol sağlayarak sohbetleri görsel olarak daha çekici ve benzersiz hale getiriyor. Oluşturma arayüzü, süreci basitleştirmek için çeşitli öneriler de sunuyor.

Bu özellik, sohbet estetiğine esnek ve oldukça kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunuyor. Kullanıcılar, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir duvar kağıdını tüm konuşmalarına uygulayabilir veya her bir sohbet için ayrı ve benzersiz bir duvar kağıdı ayarlayabilir.

Bu sayede her konuşmanın kendi görsel kimliğine sahip olması sağlanıyor ve genel WhatsApp deneyimi daha ilgi çekici ve eğlenceli hale geliyor.

Özellik şu anda belirli beta test kullanıcılarına sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.