WhatsApp'a yeni gizlilik özelliği geliyor: Sıkı hesap modu

WhatsApp, özellikle siber saldırı riski altında olduğunu düşünen kullanıcılar için kapsamlı bir koruma paketi sunmayı hedefliyor.

Android ve iOS beta sürümlerinde keşfedilen bu yenilik, çeşitli gizlilik ve güvenlik ayarlarını tek bir adımda etkinleştirmeyi mümkün kılacak.

BİLİNMEYEN İÇERİKLERE KARŞI KORUMA

Özellik etkinleştirildiğinde, kaydedilmemiş numaralardan gelen fotoğraf, video, belge veya sesli mesajların otomatik indirilmesi engellenecek.

Sohbetler yalnızca düz metin mesajlarıyla sınırlandırılarak, bilinmeyen hesaplardan gelen riskli içeriklerin yayılması önlenecek.

GELİŞMİŞ GİZLİLİK AYARLARI

Bağlantı önizlemelerini devre dışı bırakma seçeneği, kullanıcıların IP adreslerinin üçüncü taraf sitelere sızmasını da engelleyebilir.

Buna ek olarak, aramalarda IP adresi koruma özelliği, sesli ve görüntülü aramaların WhatsApp sunucuları üzerinden yönlendirilmesini sağlayarak konum bilgilerinin açığa çıkma riskini azaltacak.

SPAM VE İKİ ADIMLI DOĞRULAMA

Yeni mod, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıları otomatik olarak sessize alarak kullanıcıyı spam aramalardan koruyacak.

Ayrıca grup davetleri sadece bilinen kişilerle sınırlandırılacak ve iki adımlı doğrulama sistemi de sıkı hesap modunun bir parçası haline getirilecek.