WhatsApp'a yeni mesaj temizleme aracı geliyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına Android beta sürümünde yeni bir özelliği test etmeye başladı.

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan bu yenilik, kullanıcılara gelişmiş bir sohbet temizleme aracı sunuyor.

MESAJLARI TÜRÜNE GÖRE SİLME İMKANI

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, bir sohbetteki içeriği temizlerken artık "tümünü sil" seçeneğine mecbur kalmayacak.

Bunun yerine fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, belgeler, GIF’ler veya çıkartmalar gibi belirli medya türlerini seçerek silme işlemi yapabilecekler.

Böylece kullanıcılar, yazışmaları korurken sadece yer kaplayan medya dosyalarını cihazlarından kaldırabilecek.

DEPOLAMA YÖNETİMİ KOLAYLAŞIYOR

Ayrıca yeni araç, yıldızlı mesajları silme veya koruma konusunda da esneklik sağlayacak.

Özellikle düşük depolama alanına sahip telefon kullanıcıları için büyük avantaj sağlayacak olan bu özellik, şu an test aşamasında bulunuyor.