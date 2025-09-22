WhatsApp'a yeni özelik: Facebook hesaplarını ekleme devri başlıyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların profillerine Facebook hesaplarını bağlamasına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Android için WhatsApp'ın en son beta sürümünde (v2.25.26.12) görülen bu özellik, şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor.

ÖZELLİK TAMAMEN İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Bu özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar tıpkı Instagram'da olduğu gibi Facebook simgelerini ve hesap bilgilerini doğrudan WhatsApp profillerinde görüntüleyebilecek.

Ancak bu bağlantıyı eklemek tamamen isteğe bağlı olacak ve kullanıcılar sosyal medya görünümleri üzerinde tam kontrole sahip olacak.

HESAP MERKEZİ ÜZERİNDEN DOĞRULAMA

Facebook profil bağlantılarının doğrulanması, hesabın gerçekten kullanıcıya ait olduğundan emin olmak için Hesap Merkezi aracılığıyla yapılacak.

Doğrulanmış hesapların yanında bir Facebook simgesi görünürken, doğrulanmamış bağlantılar genel bir bağlantı simgesi ve tam URL olarak görüntülenecek.

GELECEKTE DİĞER PLATFORMLAR DA EKLENEBİLİR

Facebook profil bağlantılarının eklenmesi, WhatsApp'a daha fazla sosyal medya hizmeti entegre etme planının yalnızca ilk adımı olarak görülüyor.