WhatsApp'a yeni özellik: Bilinmeyen numaralar devri bitiyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Uygulamanın 2.25.33.11 kodlu Android beta sürümünde, bilinmeyen numaralardan gelen mesajları filtreleyen bir sistem tespit edildi.

MESAJLAR İSTEKLER KLASÖRÜNE DÜŞECEK

Mevcut sistemde rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajlar doğrudan ana sohbet listesine düşüyordu.

Geliştirilen özellik sayesinde bu mesajlar, artık Instagram veya X platformlarında olduğu gibi "istekler" isimli ayrı bir klasörde toplanacak.

Böylelikle kullanıcıların tanıdığı kişilerden gelen mesajlar ile bilinmeyen numaralar birbirine karışmamış olacak.

Bu durum, istenmeyen mesaj bildirimlerinin yarattığı rahatsızlığı da ortadan kaldıracak.

KULLANICILAR TERCİH YAPABİLECEK

Bu yeni özellik, Ayarlar menüsüne eklenecek bir bölüm üzerinden isteğe bağlı olarak yönetilebilecek.

Kullanıcılar "Herkes" seçeneğiyle mevcut düzeni koruyabilecek veya "Kişilerim" seçeneğiyle filtrelemeyi aktif edebilecek.

"Kişilerim" seçildiğinde, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen tüm mesajlar otomatik olarak istekler klasörüne yönlendirilecek.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor.