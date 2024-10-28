WhatsApp'a yeni özellik: Emojilere erişim kolaylaşıyor

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WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli olarak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Son olarak, beta sürümünde keşfedilen kişiselleştirilmiş emoji tepkileri özelliği, mesajlaşmayı daha da kolay ve eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor.

EN ÇOK KULLANDIĞINIZ EMOJİLER, ARTIK EN ÜSTTE

Android için WhatsApp beta sürümü 2.24.22.16'da ortaya çıkan bu özellikle, en sık kullandığınız emojiler tepki listesinde en üstte yer alacak. Böylece, mesajlara daha hızlı ve kişisel bir şekilde tepki verebileceksiniz.

Bu özellik, Instagram, Telegram, Facebook Messenger ve Slack gibi diğer popüler mesajlaşma uygulamalarında da bulunuyor. WhatsApp da bu özelliği ekleyerek kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

TÜM EMOJİLERE ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

Yeni özellikle birlikte, en çok kullandığınız emojiler tepki listesinde öne çıksa da diğer emojilere de kolayca erişebileceksiniz.

Tepki listesinde sola kaydırarak veya "Artı" düğmesine basarak tüm emojileri görebilirsiniz.

WhatsApp, kişiselleştirilmiş emoji tepkilerinin yanı sıra Kanallar için otomatik video oynatma ve Durum bahsetmeleri gibi yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Bu özelliklerin yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.