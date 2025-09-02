WhatsApp'a yeni özellik: Mesajlar 1 saat içinde kaybolacak

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliği için kullanıcılara daha fazla kontrol sunacak yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni özelliğe göre, mevcut 24 saatlik en kısa süreye 1 saat ve 12 saat gibi çok daha kısa seçenekler eklenecek.

YENİ 1 SAATLİK SEÇENEK

Yeni 1 saatlik seçenek, hassas bilgilerin paylaşılması gibi durumlar için tasarlanmış olsa da önemli bir dezavantajla geliyor.

Geri sayım, mesaj alıcı tarafından okunduğunda değil, gönderildiği anda başlayacak; bu da mesajın okunmadan kaybolma riskini taşıyor.

KULLANICI UYARILACAK

WhatsApp, bu iletişim kopukluğunu önlemek için, gönderenleri 1 saatlik seçeneği her seçtiklerinde bu dezavantaj hakkında uyaracak.

12 saatlik diğer yeni seçenek ise etkinlik planlama gibi durumlar için gizlilik ve kolaylık arasında daha iyi bir denge sunacak.