WhatsApp'a yeni özellik: Mesajlar için hatırlatıcı kurulabilecek

Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, yoğun sohbet akışı içinde önemli mesajları gözden kaçıran veya yanıtlamayı unutan kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir özellik geliştiriyor.

Android beta sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, artık tek tek mesajlar için hatırlatma kurma imkânı sunuyor.

MESAJLARA ÖZEL HATIRLATMA NASIL KURULACAK

Kullanıcılar, yanıtlamak istedikleri bir mesajı seçerek iki saat, sekiz saat veya bir gün gibi hazır seçeneklerden birini tercih edebilecek ya da kendilerine özel bir tarih ve saat belirleyebilecek.

Hatırlatma kurulan mesajın yanında küçük bir zil simgesi belirecek.

GİZLİLİK VE BİLDİRİMLER

Belirlenen zaman geldiğinde WhatsApp, mesajın tam metnini ve ait olduğu sohbeti içeren özel bir bildirim gönderecek.

Bu hatırlatmaların tamamen cihaza özel olduğu ve başka hiç kimse tarafından, hatta WhatsApp tarafından bile görülemeyeceği vurgulanıyor.