WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka ile sesli sohbet modu

Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, Meta'nın yapay zeka asistanını platforma daha derinlemesine entegre eden yeni bir adım attı.

WABetaInfo'nun raporuna göre şirket, kullanıcıların Meta AI ile sesli sohbet etmesini sağlayan bir özelliği test etmeye başladı.

YAPAY ZEKA İLE KONUŞMA NASIL ÇALIŞACAK

Android beta sürümünde (2.25.21.21) fark edilen yenilik, Meta AI sohbetindeki dalga formu simgesine dokunarak etkinleştiriliyor.

Bu özellik sayesinde, diğer uygulamaları kullanırken bile arka planda yapay zeka ile sesli görüşmeye devam etmek mümkün olacak.

META AI ENTEGRASYONU DERİNLEŞİYOR

Bu test, WhatsApp'ın Meta AI'ı platformun vazgeçilmez bir parçası haline getirme stratejisinin bir devamı niteliğinde.

Uzun mesajları özetleme gibi mevcut yapay zeka özelliklerinin ardından gelen sesli sohbet, asistanı daha esnek ve erişilebilir kılıyor.