WhatsApp'ın iPhone uygulaması iOS 26 tasarımıyla güncelleniyor

WhatsApp, Apple'ın iOS 26 ile getirdiği "Liquid Glass" tasarım dilini benimsemeye başladı. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, uygulamanın arayüzü daha şeffaf ve cam benzeri bir görünüme kavuşuyor.

Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 09:32
Apple'ın iOS 26 güncellemesiyle birlikte getirdiği "Liquid Glass" tasarım dili, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da gelmeye başladı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın son iOS güncellemesinde yakalanan ekran görüntüleri, yeni tasarımın nasıl görüneceğini ortaya koydu.

CAM BENZERİ ŞEFFAF ARAYÜZ

Ekran görüntülerine baktığımızda, WhatsApp'ın da tıpkı iOS genelinde olduğu gibi cam benzeri saydam bir tasarımı benimsediğini görüyoruz.

Özellikle alt kısımdaki gezinme çubuğunun görünümü tamamen değişerek daha şeffaf ve modern bir yapıya kavuşmuş durumda.

Ayrıca klavyenin ve diğer tüm düğmelerin de daha saydam bir şekilde "Liquid Glass" tasarımına uygun hâle getirildiği dikkat çekiyor.

ÖZELLİK KADEMELİ OLARAK SUNULUYOR

WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama gelmese de yeni tasarımın bazı kullanıcılar için sunulmaya başlandığı belirtiliyor.

Bunun sınırlı bir test mi yoksa kademeli bir dağıtım mı olduğu henüz bilinmiyor, ancak önümüzdeki haftalarda herkese ulaşması bekleniyor.

