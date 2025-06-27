WhatsApp'ta mesaj okumak tarih oluyor: İşte yeni yöntem...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2025 yılında büyük bir yeniliğe daha imza attı.

Meta tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi sayesinde artık kullanıcılar, uzun mesaj geçmişlerini satır satır okumak zorunda kalmayacak.

Bu özellik sayesinde birkaç dokunuşla en önemli mesaj içeriklerine ulaşabilecek.

"Mesaj Özetleri "(Message Summaries) adı verilen bu yeni özellik, özellikle yoğun grup sohbetleri ve uzun süre yanıtlanmamış bireysel konuşmalar için büyük kolaylık sunuyor.

Peki; WhatsApp mesaj özetleri nasıl kullanılır? Türkiye'de kullanıma başlandı mı? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP MESAJ ÖZETLEME 2025

Kullanıcılar, sohbet ekranında yer alan okunmamış mesaj sayısına dokunarak bu özelliğe erişebiliyor.

Sistem, gelen mesajları maddeler hâlinde sıralıyor ve özetliyor.

26 Haziran 2025’te Meta’nın LlamaCon 2025 etkinliğinde tanıtılan bu yenilikçi özellik, şu an için yalnızca ABD’deki kullanıcılar için aktif durumda.

Özet özelliği şu an için ülkemizde kullanılamıyor.

Kısa süre içinde diğer ülkelere ve dillere yayılması bekleniyor.