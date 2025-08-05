WhatsApp'ta numara zorunluluğu ortadan kalkıyor: İşte yeni özellik

Mesajlaşma devi WhatsApp, platformun çalışma mantığını kökünden değiştirebilecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Android beta sürümünde ortaya çıkan yeniliklere göre, yakında telefon numarası paylaşmadan, sadece kullanıcı adıyla mesajlaşma dönemi başlayacak.

TELEFON NUMARASI OLMADAN İLETİŞİM DÖNEMİ

Test edilmeye başlanan bu özellikle birlikte kullanıcılar, kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyebilecek.

Bu sayede, telefon numaralarını gizli tutarak sadece kullanıcı adlarını paylaşarak başkalarıyla iletişim kurabilecekler.

İSTENMEYEN MESAJLARA KARŞI PIN KODU KORUMASI

WhatsApp, bu yeni sistemin getirebileceği istenmeyen mesaj sorununa karşı da bir çözüm geliştiriyor; 4 haneli bir PIN kodu.

Sizinle ilk kez kullanıcı adınız üzerinden iletişime geçmek isteyen bir kişinin, mesaj gönderebilmek için öncelikle sizin belirlediğiniz bu PIN kodunu girmesi gerekecek.

Yeni sistemin ne zaman herkes için kullanılabilir olacağı henüz belli değil.



