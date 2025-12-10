WhatsApp'ta tasarım değişikliği: Mesaj baloncukları yenileniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android platformu için yayınladığı 2.25.36.16 beta sürümünde arayüz değişikliğine gitti.

Yapılan güncellemeyle birlikte sohbet ekranındaki mesaj baloncukları daha yuvarlak hatlara sahip modern bir yapıya büründü.

DAHA OKUNAKLI VE ESTETİK

Bu tasarım güncellemesi, özellikle uzun süren sohbetlerde kullanıcılar için daha okunaklı ve dengeli bir arayüz sunacak.

Yeni "yumuşak" görünümün, eski keskin hatlı baloncuklara kıyasla çok daha estetik bir deneyim sağlayacağı öngörülüyor.

SINIRLI SAYIDA KULLANICIYA AÇILDI

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik, şu an için sadece sınırlı sayıda beta kullanıcısı tarafından test edilebiliyor.

Şirketin geri bildirimlere göre son şeklini vereceği yeni tasarım, yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulacak.